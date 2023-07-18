Госпитализированный актер Игорь Ясулович рассказал о своем самочувствии

Народный артист России Игорь Ясулович вышел на связь из больницы, куда попал 13 июля, сейчас он чувствует себя нормально.

Актер подтвердил ТАСС, что попал в больницу, но сейчас чувствует себя нормально.

"Я не переживаю", - сказал он.

Ранее стало известно, что знаменитого советского и российского актёра Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали в одну из московских больниц. СМИ писали, что у 81-летнего Игоря Николаевича подозревают острое повреждение почек, врачи уже провели ему две операции и готовят к третьей.