Народного артиста Игоря Ясуловича госпитализировали в Москве

Telegram-канал Mash сообщает о госпитализации народного артиста России Игоря Ясуловича из его квартиры в Москве. По данным канала, врачи подозревают у 81-летнего артиста острое повреждение почек, хирурги уже провели две операции.

Канал сообщает, что Ясулович в крайние дни плохо себя чувствовал, а потом его состояние начало ухудшаться, из-за чего была вызвана скорая помощь. Mash пишет, что приехавшие по адресу врачи осмотрели пациента и приняли решение о госпитализации.

По информации канала, в результате двух проведенных операций российскому артисту в почки установили специальные трубки, благодаря которым из органов выходит лишняя жидкость. В скором времени актеру предстоит еще одно хирургическое вмешательство, сообщает Mash.

Медики оценивают состояние здоровья Ясуловича как средней тяжести, сотрудники больницы круглосуточно следят за его самочувствием, уточняет Mash.