Сын актера Игоря Ясуловича прокомментировал новость о госпитализации отца

Народного артиста, руководителя актерской мастерской ВГИКа, актера кино и озвучки Игоря Ясуловича госпитализировали планово. Об этом телеканалу «360» рассказал его сын Алексей Ясулович.

«Игорь Николаевич госпитализирован планово, ничего экстраординарного в этом нет. Все нормально, все подконтрольно», — отметил он.

О других подробностях сын 81-летнего артиста не сообщил, он также призвал СМИ соблюдать врачебную тайну.

Telegram-канал Mash до этого сообщал об экстренной госпитализации Игоря Ясуловича. По данным канала, Ясулович почувствовал себя плохо, однако на протяжении нескольких дней не вызывал скорую. После этого актера госпитализировали с острым повреждением почек.

Ясуловичу провели две операции — в почки были установлены специальные трубки, с помощью которых из органов выходит лишняя жидкость. Отмечалось, что планируется также третья операция. Сейчас состояние актера оценивается как среднее, врачи постоянно ведут наблюдение за самочувствием актера.