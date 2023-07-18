Сын актера Игоря Ясуловича прокомментировал новость о госпитализации отца

Народного артиста, руководителя актерской мастерской ВГИКа, актера кино и озвучки Игоря Ясуловича госпитализировали планово. Об этом телеканалу «360» рассказал его сын Алексей Ясулович.
«Игорь Николаевич госпитализирован планово, ничего экстраординарного в этом нет. Все нормально, все подконтрольно», — отметил он.
О других подробностях сын 81-летнего артиста не сообщил, он также призвал СМИ соблюдать врачебную тайну.
Telegram-канал Mash до этого сообщал об экстренной госпитализации Игоря Ясуловича. По данным канала, Ясулович почувствовал себя плохо, однако на протяжении нескольких дней не вызывал скорую. После этого актера госпитализировали с острым повреждением почек.
Ясуловичу провели две операции — в почки были установлены специальные трубки, с помощью которых из органов выходит лишняя жидкость. Отмечалось, что планируется также третья операция. Сейчас состояние актера оценивается как среднее, врачи постоянно ведут наблюдение за самочувствием актера.
Игорь Ясулович сыграл собаковода в фильме «Бриллиантовая рука», инженера Щукина в картине «12 стульев», Аронзона в «Статском советнике». Он также известен по русскому дубляжу серии мультфильмов «Шрек», картин «Сонная лощина», «Пятый элемент» и не только.