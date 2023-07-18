Милонов предложил запретить продажу участков с борщевиком

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить любое использование земельного участка, включая продажу, пока его владелец не добьётся полного искоренения на нём борщевика Сосновского. Обращение с таким предложением он отправил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

Об этом пишет «Парламентская газета».

Этим летом, по информации Милонова, в ряде регионов России сложилась чрезвычайная ситуация с распространением борщевика. По его мнению, бесконтрольное распространение сорняка «обуславливается откровенной халатностью и бесхозяйственностью».

Милонов признал, что ни штрафы, ни санкции, ни общественное осуждение не мотивируют недобросовестных собственников к исправлению ситуации.