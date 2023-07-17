Директор «Артека» заявил, что центр продолжит развиваться вопреки санкциям

Введённые в отношении Международного детского центра «Артек» санкции не помешают ему развиваться.

Об этом заявил директор «Артека» Константин Федоренко.

«Артек» развивался и будет далее развиваться!» — написал он в Telegram.

Федоренко заявил, что «Артек» представляет собой место дружбы детей всего мира.