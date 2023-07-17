Директор «Артека» заявил, что центр продолжит развиваться вопреки санкциям
Введённые в отношении Международного детского центра «Артек» санкции не помешают ему развиваться.
Об этом заявил директор «Артека» Константин Федоренко.
«Артек» развивался и будет далее развиваться!» — написал он в Telegram.
Федоренко заявил, что «Артек» представляет собой место дружбы детей всего мира.
17 июля Лондон ввёл санкции в отношении главы Минпросвещения России Сергея Кравцова и российского министра культуры Ольги Любимовой.
Кроме того, Британия ввела санкции в отношении международного детского центра «Артек».