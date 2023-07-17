Для восстановления Крымского моста построят временный мост

Технологии, которые использовались для ремонта Крымского моста после теракта 2022 года, не могут применяться при восстановлении объекта после второй атаки, рассказал в понедельник, 17 июля, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Об этом пишет ТАСС.

Хуснуллин отметил, что на фоне этого, строители соберут временный мост, протяженность которого составит 250 метров. На этот мост, уточнил вице-премьер, будут заведены большегрузные краны, необходимые для подъема пролетов.

По словам чиновника, к 15 сентября будет с высокой долей вероятности запущен один пролет автомобильного полотна.

«После будем с него работать по восстановлению второго пролета, потому что 600 тонн весит один пролет»,- заметил Хуснуллин.

В ближайшие дни к работам по проекту будут привлечены сотни проектировщиков и строителей, пояснил вице-премьер. В частности, добавил он, в Крым будет перебазирован мостоотряд из Ростова-на-Дону.

Работы будут вестись круглосуточно, резюмировал Хуснуллин.

ВСУ предпринимают постоянные атаки на Крым с помощью беспилотников. Они пытаются атаковать как объекты инфраструктуры, так и военные корабли. Большая часть атак успешно отражается российскими военными.