Стали известны обстоятельства смерти актера из «Улиц разбитых фонарей»
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Орловский на 62-м году жизни умер у себя в квартире в Благовещенске, его тело нашли только через несколько дней. Об этом сообщает «Кино-театр.ру».
По данным портала, актер скончался 12 июля. Через три дня, 15 июля, дверь его квартиры вскрыли, обнаружив внутри тело Орловского. Согласно медэкспертизе, он скончался от сердечной недостаточности.
За свою карьеру Орловский успел сняться в 39 полнометражных фильмах и сериалах. В частности, он известен по ролям в «Улице разбитых фонарей», «Ментовских войнах», «Морских дьяволах», «Агенте национальной безопасности», «Пером и шпагой» и «Азазели». На пике популярности в 2014 году актер бросил все, уехав в Благовещенск. Причин такого решения он не раскрывал.
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