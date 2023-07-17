Стали известны обстоятельства смерти актера из «Улиц разбитых фонарей»

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Орловский на 62-м году жизни умер у себя в квартире в Благовещенске, его тело нашли только через несколько дней. Об этом сообщает «Кино-театр.ру».

© Кадр из фильма

По данным портала, актер скончался 12 июля. Через три дня, 15 июля, дверь его квартиры вскрыли, обнаружив внутри тело Орловского. Согласно медэкспертизе, он скончался от сердечной недостаточности.