Для восстановления Крымского моста построят временный мост

"Уже начали изготавливать металлические конструкции на заводе в Воронеже, уже готовимся. Есть мостоотряд, который в Ростове-на-Дону базируется, готовит сейчас оборудование, людей и технику, перебазируется сюда. Мы переходим в режим работы, так же как после первого теракта, то есть это круглосуточная работа, два раза в сутки доклад о результатах за 12 часов", - пояснил он.