Хуснуллин сообщил о полном разрушении одной части пролета на Крымском мосту

Одна часть пролета в сторону Керчи на Крымском мосту полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Об этом на совещании по произошедшему сегодня теракту с президентом России заявил вице-премьер Марат Хуснуллин , передает «РИА Новости».

«Одна часть пролета, которая в сторону Керчи, она разрушена полностью. Ее придется демонтировать», — сказал он.

Хуснуллин отметил, что лично осмотрел пролет вместе с проектировщиками и строителями и пришел к выводу, что она не подлежит восстановлению. При этом он указал, что «ожидали худшего» исхода, но опоры моста остались невредимыми и находятся в нормальном состоянии.