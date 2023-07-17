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Хуснуллин сообщил о полном разрушении одной части пролета на Крымском мосту

Одна часть пролета в сторону Керчи на Крымском мосту полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Об этом на совещании по произошедшему сегодня теракту с президентом России заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости».

Хуснуллин сообщил о полном разрушении одной части пролета на Крымском мосту
© РИА Новости

«Одна часть пролета, которая в сторону Керчи, она разрушена полностью. Ее придется демонтировать», — сказал он.

Хуснуллин отметил, что лично осмотрел пролет вместе с проектировщиками и строителями и пришел к выводу, что она не подлежит восстановлению. При этом он указал, что «ожидали худшего» исхода, но опоры моста остались невредимыми и находятся в нормальном состоянии.

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