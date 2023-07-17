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В АТОР зафиксировали увеличение аннуляций туров в Крым

Туристы, планировавшие посетить Крым, отменяют бронирования отелей на ближайшие даты. Об этом пишет пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) на официальном сайте организации.

В АТОР зафиксировали увеличение аннуляций туров в Крым
© РИА Новости

По данным организации, крупные туроператоры не фиксируют массовых отмен туров на крымском направлении.

«Аннуляции по Крыму есть, сегодня их больше, чем в другие дни, но нельзя назвать массовыми», - заметили в АТОР.

В пресс-службе пояснили, что путешественники отменяют преимущественно туры и отели, забронированные на ближайшие июльские даты.

На фоне аннуляции туров наблюдается тренд на восстановление ранее отмененных поездок, отметили в АТОР. Кроме того, фиксируются новые заявки на август и сентябрь.

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