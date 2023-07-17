Минюст признал нежелательной в РФ деятельность НПО "Новая газета – Европа"

Министерство юстиции России признало нежелательной на территории страны деятельность латвийской неправительственной организации (НПО) "Новая газета Европа" (Novaja Gazeta – Europe), созданной в 2022 году журналистами "Новой газеты". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена иностранная неправительственная организация BDR Novaja Gazeta-Europe (Латвийская Республика)", – говорится в сообщении.

В конце июня 2023 года Генпрокуратура признала деятельность организации в РФ нежелательной. Решение об этом в ведомстве приняли по результатам проверки.