Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о неизвестном вирусе из Египта

Российские эпидемиологи не зафиксировали на территории страны ни одного случая заражения «неизвестным» вирусом из Египта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Неизвестной египетской болезни в России нет», - подчеркнули в пресс-службе.

Вместе с тем, отметили в ведомстве, в стране периодически встречается лихорадка Денге. Так, в прошлом году в России было выявлено 29 случаев.

По данным специалистов, симптомы заболевания, обнаруженного у заразившихся неизвестным вирусом египтян, очень похожи на признаки лихорадки Денге.

Все случаи заболевания лихорадкой наблюдались у граждан РФ, вернувшихся их Индонезии, Вьетнама, Египта и Таиланда.

Напомним, что лихорадка Денге является острым арбовирусным инфекционным заболеванием. Она передается при укусах кровососущих членистоногих переносчиков. У больных наблюдаются интоксикация, лихорадка, суставный и геморрагический синдромы.