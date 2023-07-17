Мурашко призвал контролировать оборот препаратов для прерывания беременности
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости контролировать оборот препаратов для прерывания беременности.
Об этом Мурашко сказал по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия».
Как отметил министр, Минздрав выступает за ограничение продажи препаратов для прерывания беременности.
«Препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жёстко контролироваться для обращения в медицинских организациях и фармацевтических», — цитирует его ТАСС.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила проводить аборты только по системе ОМС.