Решение о движении автомобилей по Крымскому мосту примут в ближайшее время

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что решение о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту будет принято в ближайшие «пару часов». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас обсуждаем, можно ли запустить машины. Еще пару часов и будет решение», – заявил Хуснуллин на соответствующий вопрос журналистов.

Утром 17 июля глава республики Крым Сергей Аксенов объявил о об остановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Позже в министерстве здравоохранения Краснодарского края добавили, что во время теракта на Крымском мосту погибло два человека. Кроме того, ранения средней тяжести получил один ребёнок.