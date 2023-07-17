В Татарстане пройдет акция для школьников «Культурная суббота»

Школьников в Татарстане пригласили принять участие в ежегодной акции «Культурная суббота. Игры народов России детям», которая пройдет в республике в конце июля. Об этом пишет портал «Татар-информ».

Отмечается, что в период с 24 по 30 июля школьники смогут познакомиться со старинными играми некоторых регионов России, в частности, Донецкой Народной Республики (ДНР), Карачаево-Черкессии, Мордовии, Карелии, Чукотки, а также Воронежской и Вологодской областей.

Помимо этого, дети смогут сами рассказать о традициях своего района, республики или области. Для этого им необходимо снять видеоролик с традиционными играми своего региона, опубликовать его на своей странице во «ВКонтакте» с хештегом #игрыкдш.

Работы школьников будут оценивать члены экспертной комиссии. Лучшие 30 роликов будут размещены на портале «Культурадляшкольников.РФ».