Пожаловавшиеся на сорванный отпуск из-за теракта в Крыму туристки объяснились

Российские туристки, которые из-за удара по Крымскому мосту не попали на отдых и пошутили на эту тему в соцсетях, извинились за свой поступок. В беседе с «Лентой.ру» одна из девушек пожаловалась на угрозы со стороны других пользователей и объяснила, почему было записано видео.

«Мы подъезжали к Крымскому мосту, и нам водитель говорит, что ударили по Крымскому мосту, расходимся. А у нас билеты куплены, все дела. Мы не знали, что там люди пострадали. Мы ехали глубокой ночью, я, вообще, проснулась, спала, я не знала, что там происходит. Нас просто высадили из автобуса», — сообщила она.

Подруги сняли видеоролик до того, как прочитали новости, утверждает девушка. «Мы не глядя, не зная ничего, не читая новости, интернета у нас не было, записали это видео, о котором мы пожалели уже 300 тысяч раз. После мы открываем новости и в шоке вдвоем видим, что что-то серьезное случилось, люди пострадали, а представляли, что, грубо говоря, пустой мост был и по нему бомбанули. А там же было сначала в новостях, что просто поверхностное покрытие повредилось, и все. Мы так сожалеем, в следующем сторисе я написала, что, записывая это видео, мы не знали, насколько серьезная ситуация, что там люди погибли, пострадали, девочку увезли реанимацию», — объяснила собеседница «Ленты.ру». Слова на видео она назвала бредом и «тупорылой шуткой», а также рассказала о травле в сети.