Половина россиян заявили о желании сменить профессию

Исследование сервиса по поиску работу и персонала «Работа.ру» и образовательной платформы GeekBrains показало, что половина россиян (50%) хотят сменить профессию.

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Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что в опросе приняли участие более 28 тыс. человек старше 18 лет.

Половина (50%) респондентов заявили, что хотели бы сменить профессию. Уже сменили профессию 19% опрошенных.