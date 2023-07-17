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Половина россиян заявили о желании сменить профессию

Исследование сервиса по поиску работу и персонала «Работа.ру» и образовательной платформы GeekBrains показало, что половина россиян (50%) хотят сменить профессию.

Половина россиян заявили о желании сменить профессию
© Unsplash/Annie Spratt

Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что в опросе приняли участие более 28 тыс. человек старше 18 лет.

Половина (50%) респондентов заявили, что хотели бы сменить профессию. Уже сменили профессию 19% опрошенных.

В списке причин для смены профессии — отсутствие удовольствия, низкая оплата труда, выгорание и усталость.

Ранее ректор МАРХИ, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств Дмитрий Швидковский в беседе с НСН заявил, что к профессии архитектора вырос интерес.