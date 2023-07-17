Половина россиян заявили о желании сменить профессию
Исследование сервиса по поиску работу и персонала «Работа.ру» и образовательной платформы GeekBrains показало, что половина россиян (50%) хотят сменить профессию.
Об этом сообщают «Известия».
Уточняется, что в опросе приняли участие более 28 тыс. человек старше 18 лет.
Половина (50%) респондентов заявили, что хотели бы сменить профессию. Уже сменили профессию 19% опрошенных.
В списке причин для смены профессии — отсутствие удовольствия, низкая оплата труда, выгорание и усталость.
Ранее ректор МАРХИ, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств Дмитрий Швидковский в беседе с НСН заявил, что к профессии архитектора вырос интерес.