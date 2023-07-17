СМИ: туристы около месяца ждут возврата денег за несостоявшиеся круизы по Волге

Несколько россиян уже около двух недель ждут возврата денег за несостоявшийся круиз из Москвы в Ярославль, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Портал TourDom.ru рассказал, что для некоторых клиентов того же туроператора срок ожидания составил почти месяц, хотя средства должны возвращать в десятидневный срок.

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Екатерина, одна из покупательниц круиза, рассказала радиостанции, что путешествие должно было начаться 29 мая, но за день туроператор «Волга Лайн» (ООО «Речные круизы») сообщил о поломке теплохода «Александр Свирский».

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По словам Екатерины, круиз перенесли на 3 июля, но за полтора дня до начала его снова отменили. Туристы написали заявление о возврате денег, однако прошло 14 дней и их не вернули.

«Менеджеры сначала ответили, что нам перезвонят отвечающие за возврат денег люди, но никто не звонил. Сами они теперь трубку не берут», - заявила она.

TourDom.ru отмечает, что некоторые клиенты ждут возвращения средств за несостоявшийся круиз по маршруту Москва-Углич уже месяц. Они искали тур еще в феврале и хотели путешествие «на четверых подешевле», в итоге был выбран круиз, начинающийся 10 июля, и внесена предоплата в 51 тысячу рублей.

За месяц до начала круиза клиенты попросили распечатать программу, их турагент позвонила туроператору. В компании ей сообщили, что сломался теплоход. Туристам предложили поменять даты, но они отказались и 19 июня написали заявление на возврат. Деньги в срок не вернули и турагент связалась с менеджером компании-туроператора. Он сообщил, что директор на его запросы не отвечает, а сам он не получил зарплату за два месяца.

Пострадавшие туристы планируют подать коллективный иск в суд и обращение в Роспотребнадзор, отмечает «Говорит Москва».

Член Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Салих Ташчи ранее предупредил о нелегальной продаже туров в стране. Ташчи рассказал, что некоторые компании продают за 30 долларов туры, которые у официальных туроператоров стоят 60 долларов.

«Туристы <…> отправляются в поездку, где оказывается, что билеты в музеи не включены в стоимость, питание тоже. <…> Такое бывает и в Анталье, и в Стамбуле», - подчеркнул эксперт.