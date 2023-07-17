Жителей Москвы предупредили о нашествии крылатых муравьев

Бывает, что лёт растянут, это зависит от погоды. Начнутся дожди — это прекратится. Сейчас для них самое подходящее время: достаточно высокая влажность и не очень высокая температура, но тепло. А похолодает до 16 °C — они будут сидеть ждать подходящей погоды, — заключила она.