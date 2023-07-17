В России усилили контроль на рейсах из Египта из-за неизвестного заболевания
Роспотребнадзор сообщил об усилении санитарно-карантинного контроля рейсов из Египта. Это связано со случаями неустановленного заболевания в этом государстве.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, контроль усилили, в частности, с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр».
Подчеркивается, что симптомы обнаруженного в Египте заболевания схожи с лихорадкой Денге. Также отмечается, что Роспотребнадзор взаимодействует с Египтом и международными организациями по данному вопросу. Российская сторона намерена получить дополнительные данные о природе болезни, рисках ее трансграничного распространения, предпринимаемых профилактических и противоэпидемических мерах.
Основными переносчиками лихорадки Денге являются комары Aedes aegypti. В случае отсутствия переносчика заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности.
Ведомство обращается к туристам, планирующим свой отдых в Египте, с призывом соблюдать меры предосторожности. Им советуют носить одежду, которая максимально закрывает кожные покровы. Среди других рекомендаций – применение средств, отпугивающих и уничтожающих насекомых. Кроме того, Роспотребнадзор напоминает о необходимости засетчивать окна и двери в помещениях.