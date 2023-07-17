В Царском Селе отреставрируют дачу Пушкина
В Царском Селе отреставрируют дачу, где в 1831 году проживал поэт Александр Пушкин. Заказчиком работ выступает Всероссийский музей А.С. Пушкина. Об этом сообщает neva.today со ссылкой на портал госзакупок.
Дача Пушкина — объект культурного наследия федерального значения.
Подрядчика должны выбрать по конкурсу до 24 июля. Работы планируется провести в четыре этапа.
Реставрацию необходимо завершить в конце лета 2024 года.
Ранее НСН сообщала, что в программу Фонда капремонта Москвы вошло 365 объектов культурного наследия.