Жителей Дальнего Востока предупредили о возможных подтоплениях

В ряде регионов Дальнего Востока в ближайшие дни вероятны сильные осадки и паводки. Об этом со ссылкой на прогноз Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России пишет ТАСС.

«В ближайшие дни на реках южной части Приморского края прогнозируется формирование дождевых паводков. Здесь высока вероятность подтопления дорог, мостов и придомовых территорий», - говорится в сообщении.

Сбои в работе систем жизнеобеспечения из-за сильных дождей и порывов ветра до 25 м/с возможны на территории Забайкальского, Хабаровского, Камчатского краев и Иркутской области.

При этом также подъем воды вероятен в ближайшие двое суток на реках юго-западных и северных районов Республики Бурятия, в Якутии в Среднеколымске и в Амурской области.

Одновременно с этим на северо-востоке и юго-востоке Якутии, севере Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа и северо-западе Магаданской области ожидается сильный ветер и засушливая погода. Температура до + 31 градуса прогнозируется на юго-востоке Якутии и севере Хабаровского края. В этих регионах возможны крупные природные пожары, предупредили ученые.

Ранее сильные ливни привели к затоплению ряда дорог Приморья, транспортное сообщение было нарушено с шестью населенными пунктами - Яконовка, Слинкино, Ключ Романовский, Веселый, Скворцово, Партизан.