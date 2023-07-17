Роспотребнадзор усилил контроль на рейсах из Египта из-за неизвестного заболевания

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль рейсов из Египта из-за случаев неустановленного заболевания в этой стране. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
"В связи со сложившейся ситуацией в отношении рейсов, прибывающих из Египта, Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, симптомы обнаруженного в Египте заболевания схожи с лихорадкой Денге. Ведомство сотрудничает с египетской стороной и международными организациями для получения дополнительных данных о природе болезни, рисках ее трансграничного распространения, предпринимаемых профилактических и противоэпидемических мерах.
Основные переносчики лихорадки Денге - комары Aedes aegypti. Если переносчика нет, заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности, добавили в Роспотребнадзоре.
"Роспотребнадзор предупреждает туристов, планирующих свой отдых в Египте: в целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, переносимых насекомыми, необходимо соблюдать меры предосторожности - носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, в помещениях засетчивать окна и двери. По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия", - добавили в пресс-службе.