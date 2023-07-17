Роспотребнадзор усилил контроль на рейсах из Египта из-за неизвестного заболевания

"Роспотребнадзор предупреждает туристов, планирующих свой отдых в Египте: в целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, переносимых насекомыми, необходимо соблюдать меры предосторожности - носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, в помещениях засетчивать окна и двери. По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия", - добавили в пресс-службе.