В Киево-Печерской лавре начали собирать пожертвования на залог митрополиту Павлу

В Киево-Печерской лавре начали собирать пожертвования на выплату залога для наместника монастыря митрополита Павла (Лебедя). Об этом пишет Telegram-канал «Новое издание».

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Канал опубликовал фотографию ящика для сбора пожертвований в храме рядом с алтарем.

Ранее киевский суд арестовал митрополита по обвинению в нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям и оправдании действий России. Его могут освободить под залог в размере 33 миллионов гривен (893,5 тысячи долларов).

На суде прокурор процитировал высказывание Павла из телефонного разговора о «маразматиках» в США, которые «молятся о мире и тут же оружие суют». Также он якобы обвинял власти в проведении насильственной мобилизации в восточных и центральных районах Украины, чтобы там могла «процветать бандеровщина».