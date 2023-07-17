Названа численность русскоязычных школ в Грузии
В Грузии 54 школы, на которых возможно обучение на русском языке, сообщают местные СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По данным jam-news, 11 из них – полностью русскоязычные, в остальных обучение ведется на грузинском и русском секторах.
Около половины из всех школ находятся в столице страны.
Обучались на русском языке в завершившемся учебном году более 16 тыс. учеников.
После начала СВО и прибытия в Грузию десятков тысяч граждан России, Украины и Белоруссии численность учащихся выросла примерно на 15%.
Также функционируют частные школы, которые не прошли аккредитацию в Минобразования Грузии.