Названа численность русскоязычных школ в Грузии

В Грузии 54 школы, на которых возможно обучение на русском языке, сообщают местные СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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По данным jam-news, 11 из них – полностью русскоязычные, в остальных обучение ведется на грузинском и русском секторах.

Около половины из всех школ находятся в столице страны.

Обучались на русском языке в завершившемся учебном году более 16 тыс. учеников.

После начала СВО и прибытия в Грузию десятков тысяч граждан России, Украины и Белоруссии численность учащихся выросла примерно на 15%.