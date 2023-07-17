Хуснуллин: ж/д часть Крымского моста работает в штатном режиме

Железнодорожная часть Крымского моста продолжает работать после чрезвычайного происшествия, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин «Известиям». Власти региона также приняли определенные решения для проезда транспорта через новые регионы, добавил он.

В ближайшее время запустим паромную переправу. Все паромы готовы к работе. <...> Железнодорожная часть Крымского моста полноценно работает, — сообщил вице-премьер.

Хуснуллин также сообщил, что строительные бригады уже начали обследование Крымского моста. Сколько времени потребуется для восстановления объекта, будет понятно к вечеру, уточнил он.

Взрыв раздался на Крымском мосту примерно в три часа ночи, после чего в 03:20 прогремел еще один. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате погибли два человека. Также травмы получила их дочь.