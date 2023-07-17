Большинство россиян поддерживают идею запрета операций по смене пола

Большинство (76%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поддерживают инициативу по запрету смены пола. Результаты опроса опубликованы на сайте центра в понедельник.

"Идею парламентариев запретить операции по смене пола поддерживает большая часть россиян - 76%, не поддерживает примерно каждый 10-й - 13%, чуть меньше относятся к этому безразлично - 9%", - говорится в сообщении.

Запрет операций опрошенные объяснили императивом невмешательства в природу (42%), морально-этическими (30%) и религиозными принципами (19%). Большинство опрошенных (72%) также считают, что биологический пол важнее субъективных самоощущений, противоположного мнения придерживаются 13%.

Те, кто выступают за смену пола, в основном говорят о необходимости соблюдать права и свободы человека (45%), о наличие медицинских показаний (13%) и невозможности решить проблему запретом (11%).

Опрос проводился 25 июня 2023 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Закон о запрете смены пола

14 июля Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о введении запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека.