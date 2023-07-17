Минздрав контролирует оказание помощи пострадавшей на Крымском мосту

Министерство здравоохранения РФ поставило на личный контроль оказание помощи девочке, пострадавшей в результате ЧП на Крымском мосту, сообщил ТАСС помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. Он добавил, что состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

Помощь ей оказывается в полном объеме, состояние средней степени тяжести. Проводится ее медицинская эвакуация в ведущее детское медицинское учреждение Краснодарского края, — сообщил Кузнецов.

После прибытия в Краснодар будет организована телемедицинская консультация, добавил он. В ней примут участие специалисты Российской детской клинической больницы Минздрава РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее подтвердил гибель семейной пары в результате ЧП на Крымском мосту. Погибшие мужчина и женщина являлись родителями девочки.