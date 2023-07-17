Эксперт рассказал о документах для выезда из Крыма по альтернативному маршруту

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал о правилах проезда по альтернативному маршруту из Крыма. Об этом пишет агентство «Прайм».

По его словам, при себе необходимо иметь паспорта взрослых, свидетельства о рождении детей и документы на автомобиль. Туристы могут воспользоваться тремя пунктами пропуска на севере полуострова при въезде в Херсонскую область. Он подчеркнул, что через новые регионы можно добраться до Ростовской области.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост из-за остановки движения из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Ранее сообщало, что автобусные рейсы из Крыма в другие регионы России временно приостановлены после ЧП на Крымском мосту. В направлении Минска движение планируют запустить по альтернативному маршруту.