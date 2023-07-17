Архиерейское совещание РПЦ пройдет 19 июля в Троице-Сергиевой Лавре

Архиерейское совещание Русской православной церкви пройдет 19 июля в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, оно начнется в 11 утра в Московской духовной академии. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Московском патриархате.

"19 июля 2023 года в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре состоится Архиерейское Совещание Русской Православной Церкви. Архиерейское Совещание откроется 19 июля в 11:00 в Большом актовом зале Московской духовной академии. Состоятся два пленарных заседания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 июля начнется прибытие архиереев для участия в совещании РПЦ и праздновании Дня памяти преподобного Сергия Радонежского, который отмечается 18 июля.

Также в РПЦ напомнили, что решение о проведении Архиерейского совещания было принято на заседании Священного Синода 29 декабря 2022 года. Члены Синода постановили "для братского обсуждения текущих вопросов церковной жизни созвать на 19 июля 2023 года Архиерейское Совещание в составе всех епархиальных и викарных архиереев епархий на территории России - в обязательном порядке, а также архиереев епархий в других странах - в зависимости от возможности прибыть в Москву".

Как уточнили в сообщении, планируется, что Всенощное бдение 17 июля и Божественную литургию 18 июля на помосте перед Успенским собором Лавры возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.