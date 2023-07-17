Автобусное сообщение из Крыма восстановили с пересадками
Автобусное сообщение из Крыма на материк восстановлено, но с пересадками, так как часть пути придется проделать на электричке, сообщил в понедельник советник главы Крыма Олег Крючков.
"Автобусное движение до станции "Южная" (находится около Керчи, ближайшая к мосту - прим. ТАСС). Оттуда электропоездами в Темрюк (ближайший к мосту районный центр на Кубани - прим. ТАСС). Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что легковые автомобили смогут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, грузовые - только через новые регионы, в объезд Азовского моря.