Автобусные рейсы из Крыма в регионы РФ приостановили
Автобусные рейсы из Крыма в регионе РФ приостановлены, в направлении Минска движение планируют запустить по альтернативному маршруту. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в справочной крымского предприятия, отвечающего за автобусные перевозки, "Крымавтотранс".
"Возможно будет восстановлено движение по одной части моста, либо на паром будем загонять пассажирские автобусы. Они пока стоят", - уточнили в компании, добавив, что автобус в направлении Минска планируют пустить в понедельник по альтернативному маршруту.
В справочной автовокзала Краснодара ТАСС также сообщили об отмене автобусных рейсов в направлении Крыма.