В Севастополе оценили запасы бензина и продуктов после ЧП на Крымском мосту
В Севастополе достаточно запасов бензина и продуктов достаточно после ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация», — написал губернатор.
Он призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие, воздержаться от поездок через Крымский мост и выбрать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы России.
ЧП на Крымском мосту произошло утром в понедельник, 17 июля. Как сообщили в Минтрансе, со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста, но сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.
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