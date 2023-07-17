В Севастополе оценили запасы бензина и продуктов после ЧП на Крымском мосту

В Севастополе достаточно запасов бензина и продуктов достаточно после ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация», — написал губернатор.

Он призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие, воздержаться от поездок через Крымский мост и выбрать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы России.