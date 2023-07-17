Климатолог дал прогноз на вторую половину лета для Центральной России
Жителям центральных регионов России можно не опасаться повторения аномальной жары и лесных пожаров 2010 года, несмотря на океанское течение Эль-Ниньо, сообщает радио Sputnik со ссылкой на климатолога Алексея Карнаухова.
По его словам, почти гарантировано, что этим летом не будет массовых природных и торфяных пожаров, как это было 13 лет назад. Эксперт отметил, что в Центральной России прошло достаточное количество дождей. При этом опасность возникновения пожаров в лесах из-за отсутствия осадков отмечалась в центральных регионах РФ в мае. Однако с тех пор прошло достаточное количество дождей.
Карнаухов отметил, что некоторые погодные аномалии в текущем году связаны с явлением Эль-Ниньо. К ним он отнес экстремально жаркую погоду в нескольких российских регионах в начале июля. Кроме того, аномалия отмечается по всему миру, что «добавляет к глобальному потеплению еще парочку десятых градуса».
Эль-Ниньо — процесс в Тихом океане, связанный с перестройкой течений. Он приводит к тому, что океан разогревается. Эль-Ниньо способен повысить температуру воздуха не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в странах Европы, указал эксперт.