В «Симпсонах» обнаружили мрачное предсказание на осень 2023 года

Осенью 2023 года может начаться война в Косово, такое мрачное предсказание в одном из эпизодов сериала «Симпсоны» (The Simpsons) усмотрела журналистка из США Натали Моррис. Она объявила об этом в эфире программы Redacted News.

Речь идет об эпизоде под названием «Дом вдали от Гомера», который вышел в 2005 году. Действие в нем происходит в том же 2023 году, а персонажи идут в кино на фильм «Оппенгеймер» — тот самый, который в действительности в настоящее время идет в кинотеатрах. Обратив на это внимание, журналистка добавила, что предсказания по сериалу часто сбывались.