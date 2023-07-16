В селе в Саратовской области ввели режим ЧС из-за подтопления

"16 июля введен режим ЧС на территории села Солянка Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района. Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены - вода вошла в дома. Пострадали 183 человека, 18 человек размещены в ПВР (пунктах временного размещения - прим. ТАСС), два человека останутся в ПВР на ночлег. Остальные эвакуированные размещены у родственников", - написал Юрин.