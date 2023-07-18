СМИ: Режиссера Ивана Краско перевели из реанимации в неврологию

Baza: Режиссера Ивана Краско перевели из реанимации в неврологию
Медики Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова перевели народного артиста России Ивана Краско из реанимации в неврологическое отделение, передает Telegram-канал Baza.
13 июля он был госпитализирован с признаками инсульта, с подмосковной дачи его привезла "скорая помощь".
Позднее диагноз подтвердился: кинодеятель перенес четвертый инсульт за несколько лет, и врачи опасались за его здоровье. Кроме того, у 92-летнего пациента в медкарте зафиксирован ряд недугов - артериальная гипертензия, повышенное давление, нарушение кровообращения в мозге. Однако усилия медиков позволили стабилизировать состояние Ивана Краско.
Ранее сообщалось, что его состояние улучшилось и пациент перестал видеть галлюцинации.