Самую большую чашку кофе в России сварили в Твери

"Мы стремимся к тому, чтобы жители Тверской области могли гордится кофеобжарочным заводом и продуктом, который производится на территории региона. Отныне Тверь нанесена на кофейную карту не только России, но и мира благодаря установленному рекорду, а также по праву может претендовать на звание кофейной столицы", – заявил директор по маркетингу компании "Милфудс" Михаил Глухов.