Стало известно о переводе выпавшего из окна сына Ефремова в другую больницу
Попавшего в реанимацию сына Михаила Ефремова решили перевести в соматопсихиатрическое отделение. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Врачи решили перевести Николая Ефремова в другую больницу после консультации с психиатром. Планируется, что в понедельник его выпишут из обычной больницы и отправят в соматопсихиатрическое отделение - «в связи с моральным состоянием».
Сейчас Николай Ефремов находится в сознании, самостоятельно дышит и может шевелить руками и ногами. При этом пациент остаётся в аппарате фиксации тазовой кости. Врачи считают его состояние тяжёлым.
Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры в Москве
Не исключено, что Ефремову-младшему потребуется ещё несколько операций. Окончательное решение пока не принято.
Ранее медики жаловались, что Николай Ефремов относится к персоналу негативно, отказывается от лечения и препаратов. Такое поведение врачи связывали с «синдромом отмены».
Николай Ефремов попал в реанимацию 30 июня. Он упал из окна квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму.