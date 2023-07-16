Стало известно о переводе выпавшего из окна сына Ефремова в другую больницу

Попавшего в реанимацию сына Михаила Ефремова решили перевести в соматопсихиатрическое отделение. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Врачи решили перевести Николая Ефремова в другую больницу после консультации с психиатром. Планируется, что в понедельник его выпишут из обычной больницы и отправят в соматопсихиатрическое отделение - «в связи с моральным состоянием».

Сейчас Николай Ефремов находится в сознании, самостоятельно дышит и может шевелить руками и ногами. При этом пациент остаётся в аппарате фиксации тазовой кости. Врачи считают его состояние тяжёлым.

Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры в Москве

Не исключено, что Ефремову-младшему потребуется ещё несколько операций. Окончательное решение пока не принято.

Ранее медики жаловались, что Николай Ефремов относится к персоналу негативно, отказывается от лечения и препаратов. Такое поведение врачи связывали с «синдромом отмены».