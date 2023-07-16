В Пензенской области выявили вспышку кори

Отмечается, что по состоянию на 16 июля подтверждены случаи болезни у 67 жителей, еще двое под подозрением. Из них детей — 61, взрослых — 8 человек. В пензенском Минздраве добавили, что 23 пациента находятся в стационаре, 18 — на амбулаторном лечении. Под наблюдением остаются 133 человека, которые контактировали с инфицированными.