В Крыму восстановили движение морского транспорта

Движение паромов и катеров через Севастопольскую бухту восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать город. Атаку беспилотников отражали противовоздушная оборона и флот над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Развожаев отмечал, что атака была «массированной и продолжительной», все беспилотники были уничтожены. В результате атаки БПЛА никто не пострадал, также не было зафиксировано повреждений инфраструктуры в городе и акватории.