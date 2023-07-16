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В Крыму восстановили движение морского транспорта

Движение паромов и катеров через Севастопольскую бухту восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В Крыму восстановили движение морского транспорта
© РИА Новости

«Работа морского пассажирского транспорта возобновляется», — говорится в публикации.

Утром 16 июля департамент транспорта Севастополя сообщил, что движение паромов и катеров в Севастопольской бухте временно приостановлено.

Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать город. Атаку беспилотников отражали противовоздушная оборона и флот над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Развожаев отмечал, что атака была «массированной и продолжительной», все беспилотники были уничтожены. В результате атаки БПЛА никто не пострадал, также не было зафиксировано повреждений инфраструктуры в городе и акватории.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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