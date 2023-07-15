Метеорологи предупредили о скорых ураганах, бурях и резком холоде

Метеорологи предупредили россиян о скорых ураганах, бурях и резком холоде
Россию ожидают резкое ухудшение погоды в августе, убеждены метеорологи. На страну обрушатся ураганы, ливни и бури.
Так, погодные сюрпризы ожидаются в Москве, Петербурге, Крыму, на Кубани, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Температура воздуха в последний месяц лета и вовсе опустится всего до восьми градусов тепла.
Причина непогоды кроется в резком изменении движения воздушных потоков, в результате чего холодный воздух столкнется с горячим. Предпосылки грядущих катаклизмов уже можно наблюдать в Сочи, где бушуют торнадо и шторм, передает «Царьград».
Непогода привела к мощному наводнению в Ингушетии. Потоки воды снесли временный объездной мост в городе Карабулак.
В этот же день сильный ливень подтопил домовладения во Владикавказе. На территории города введен режим ЧС. МЧС организовало эвакуацию людей из автомобилей и домов. Также в разных районах города повалило деревья.
Тропический ливень обрушился на Керчь в ночь с 13 на 14 июня. Из-за сильных осадков дороги и зеленые зоны города ушли под воду. Один из местных жителей заявил, что причина такого потопа кроется в забитой ливневой канализации. Однако подобные ливни в городе не редкость — проблема носит систематический характер.