Метеорологи предупредили о скорых ураганах, бурях и резком холоде

Россию ожидают резкое ухудшение погоды в августе, убеждены метеорологи. На страну обрушатся ураганы, ливни и бури.

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Так, погодные сюрпризы ожидаются в Москве, Петербурге, Крыму, на Кубани, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Температура воздуха в последний месяц лета и вовсе опустится всего до восьми градусов тепла.

Причина непогоды кроется в резком изменении движения воздушных потоков, в результате чего холодный воздух столкнется с горячим. Предпосылки грядущих катаклизмов уже можно наблюдать в Сочи, где бушуют торнадо и шторм, передает «Царьград».

Непогода привела к мощному наводнению в Ингушетии. Потоки воды снесли временный объездной мост в городе Карабулак.

В этот же день сильный ливень подтопил домовладения во Владикавказе. На территории города введен режим ЧС. МЧС организовало эвакуацию людей из автомобилей и домов. Также в разных районах города повалило деревья.