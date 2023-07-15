Симоньян прокомментировала попытку покушения на себя

Главный редактор «России Сегодня» и RT Маргарита Симоньян отреагировала на попытку покушения на себя. Она выразила надежду на то, что молодые люди, которые готовились убить ее, смогут осознать свои ошибки, искупить их. Об этом пишет РИА «Новости».

Симоньян пояснила, что ей показали видео допроса 18-летнего руководителя группировки «Параграф-88», готовившей теракты против нее и телеведущей Ксении Собчак.

По ее словам, ей жаль, что неизвестным злоумышленникам удалось так заморочить парню голову, внушить ему ложные представления о жизни.

«Я очень надеюсь, что он поймет, что он чуть не натворил, что он готовился натворить», - подчеркнула главред.

Она предположила, что из мест лишения свободы молодой человек попадет на фронт, раскается, сможет послужить на славу Родине.

Симоньян отметила, что инцидент с группировкой - второй в этом году. Она добавила, что первый значительно сильнее шокировал ее.

«Двух смертей не бывать, одной не миновать и лучше, наверное, такая, чем неминуемая, какая-то другая мучительная, долгая», - заметила журналистка.