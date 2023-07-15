Собчак поблагодарила силовиков за предотвращение покушения на нее
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» поблагодарила сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на нее. Об этом пишет ТАСС.
Ранее пресс-служба ФСБ заявила, что сотрудникам ведомства удалось предотвратить убийство главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.
Телеведущая отметила, что если сообщения о подготовке покушения являются правдой, то она выражает благодарность силовикам за их работу.
«Если это всё правда, то спасибо всем причастным службам за их работу», - подчеркнула Собчак.
Журналистка заметила, что любой террор является злом, без каких-либо оговорок и смягчающих обстоятельств.
Российские официальные лица сообщили ранее, что подготовка покушений на известных лиц является частью террористической политики Киева.