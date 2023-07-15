Собчак поблагодарила силовиков за предотвращение покушения на нее

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» поблагодарила сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на нее. Об этом пишет ТАСС.

Ранее пресс-служба ФСБ заявила, что сотрудникам ведомства удалось предотвратить убийство главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.

Телеведущая отметила, что если сообщения о подготовке покушения являются правдой, то она выражает благодарность силовикам за их работу.

«Если это всё правда, то спасибо всем причастным службам за их работу», - подчеркнула Собчак.

Журналистка заметила, что любой террор является злом, без каких-либо оговорок и смягчающих обстоятельств.