Граждане РФ смогут «телепортировать» нотариальные документы из-за границы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в субботу, 15 июля, рассмотрит проект, который позволит гражданам России, находящимся за границей, воспользоваться системой так называемой «телепортации» нотариальных документов. Об этом пишет «Российская газета».

Закон позволит консулам переводить юридически значимые бумажные документы в электронный вид, а затем пересылать их в Россию.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев уточнил, что проект наделит консульских должностных лиц «полномочиями совершать нотариальное действие по удостоверению равнозначности электронного документа бумажному».

Юрист напомнил, что до настоящего времени перечень доступных консулам нотариальных действий был законодательно ограничен. После принятия закона, добавил он, ситуация значительно улучшится.

Электронный документ, заметил Груздев, будет иметь ту же силу, что и бумажный.