В РПЦ назвали безумием разрешение властей Швеции на сожжение священных книг

"Я считаю, что это безумие. То есть вместо того, чтобы как-то реагировать на реакцию людей, которые как минимум шокированы и оскорблены подобными вещами, - я говорю про мусульман, которые так и реагировали на сожжение Корана, - они [власти Швеции] сказали: ну вот видите, это мы не против мусульман, мы можем сжигать святыни любых религий. Это безумие", - сказал он и согласился со словами ведущей о том, что разрешение властей на подобные акции - это попытка "нивелировать имиджевый урон от сожжения Корана", которое состоялось в Швеции несколькими неделями ранее.