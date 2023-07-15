Жаркая погода вернется в европейскую Россию на следующей неделе, ожидается до +29°C. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«Ближайшие прогнозы говорят о перестройке синоптических процессов, прекращении дождей и повышении температуры», — написал специалист.

По его словам, уже 16 июля дожди будут лишь в нескольких районах на русской равнине, а столбики термометра поднимутся до +19-24°C. С 17 июля россиян ждет полноценное лето, воздух прогреется до +24-29°C.

При этом 18 июля после полудня Центральный округ окажется на пути холодного атмосферного фронта, он принесет с собой грозовые дожди, температура днем будет не выше +22-27°C.