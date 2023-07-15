Жителей Сочи и туристов предупредили о ливне во второй половине субботы

Глава Сочи Алексей Копайгородский перевел все городские службы на усиленный режим работы в связи с ожидаемым во второй половине субботы ливня. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб», — говорится в публикации.

Администрация города рекомендует жителям и гостям города «воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности».

Днем 15 июля в ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявили штормовое предупреждение из-за приближающихся в регион ливней, гроз, сильного ветра и возможного возникновения смерчей над морем.

9 июля у Крымского моста автомобилисты сняли на видео смерч. Мощный вихрь поднимался от поверхности земли к небу.