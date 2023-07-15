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Патриарх Кирилл заявил об угрозе смерти наместника Киево-печерской Лавры

Патриарх Кирилл заявил, что наместник Киево-печерской Лавры митрополит Павел может умереть в СИЗО после задержания, которое грозит ухудшением его состояния. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл заявил об угрозе смерти наместника Киево-печерской Лавры
© РИА Новости

«С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе», — заявил глава Русской православной церкви.

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По словам патриарха, митрополит Павел подвергается недопустимым притеснениям за свои религиозные убеждения в рамках кампании украинского режима, направленной на то, чтобы заставить верующих Украинской православной церкви отказаться от своих святынь и религиозной свободы.

Ранее СБУ предъявила новые подозрения настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям.

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