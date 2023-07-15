Пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС выплатили около 150 млн рублей

Около 150 млн рублей из бюджета РФ выплатили жителям Херсонской области, которые пострадали в результате наводнения, вызванного подрывом дамбы Каховской ГЭС, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что компенсацию получили 15 тысяч человек.

Различные виды компенсаций на сегодня получили почти 15 тысяч пострадавших, — рассказал он.

По словам Алексеенко, для организации выплат были созданы специальные мобильные офисы социальных служб. Их открыли в населенных пунктах трех пострадавших от наводнения районах области, а также в пунктах временного размещения эвакуированных.

В таких офисах, как отметил Алексеенко, граждане могут не только получить компенсацию, но и решить проблемы с документами. Более 8,5 тысяч человек получили таким образом российские паспорта.